Lula considera nomear Gabriel Galípolo para presidência do Banco Central

Decisão deve ser anunciada em agosto; outros nomes que são cotados para cargo são Luiz Awazu Pereira, Candido Bracher e Marcelo Kayath

Ricardo Stuckert / PR Novo nome deverá ser revelado em agosto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está considerando nomear Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, como presidente do órgão, substituindo Roberto Campos Neto. A decisão deve ser anunciada em agosto, apesar dos esforços de auxiliares e interlocutores para convencer Lula a escolher alguém de fora da instituição. A antecipação da nomeação do sucessor de Campos Neto para agosto é defendida por aliados do presidente para garantir uma transição suave no órgão e reduzir os poderes do atual presidente. Galípolo, ligado a Lula e ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, é o favorito, mas há argumentos a favor de um nome externo à instituição. Marcelo Kayath, ex-diretor do Credit Suisse e fundador da QMS Capital, é um dos nomes cotados, assim como Candido Bracher, ex-CEO do Itaú, que declarou apoio a Lula em 2022. Luiz Awazu Pereira, ex-diretor do BC, também é lembrado, assim como Galípolo, devido à sua proximidade com o presidente. A relação entre Lula e o presidente do BC se deteriorou nos últimos meses, com críticas de Lula à interrupção do processo de redução dos juros. Campos Neto foi homenageado em um jantar em São Paulo, onde seu nome foi cogitado como futuro ministro da Fazenda em caso de vitória da oposição em 2026, o que gerou um duro ataque de Lula ao presidente do BC em entrevista à rádio CBN.

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA