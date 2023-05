Comissão na Câmara aprova moção de repúdio a Nicolás Maduro no Brasil

Parlamentares manifestam ‘repúdio’ ao tratamento dado a Maduro, considerado ‘inadequado’ e ‘lamentável’ pelo colegiado

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente venezuelano Nicolás Maduro participou da reunião de líderes sul-americanos e de encontro bilateral com Lula



Com 21 votos a favor e 11 contra, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou moção de repúdio à visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. O presidente venezuelano desembarcou em território brasileiro no último domingo para encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para participar da Reunião de Presidentes da América da Sul. Na segunda-feira 29, Maduro foi recebido por Lula no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado, o que inclui subida à rampa e reuniões privadas e ampliada, com declaração à imprensa, além de um almoço no Palácio do Itamaraty. O requerimento contra a visita de Maduro na Comissão da Câmara foi apresentado pelo deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS). “Esta comissão repudia o tratamento omisso, inadequado e lamentável que o governo brasileiro está concedendo ao ditador venezuelano e manifesta que o Brasil condene, severamente, as violações à democracia, aos direitos humanos e às liberdades individuais em curso na Venezuela”, diz trecho da moção de repúdio.