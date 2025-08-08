Lula critica Bolsonaro e cobra posicionamento: ‘Ô cara de pau, se defenda! Mostre que você é inocente’

Em discurso em Porto Velho, o petista afirmou que Bolsonaro está tendo a presunção de inocência que ele alega não ter tido em seus processos na Lava Jato

GILSON FREITAS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do anúncio de investimentos do Governo Federal em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no Acre, na Cooperacre, cooperativa que é referência na produção de castanhas no Brasil, em Rio Branco



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (8), e cobrou uma defesa do antecessor. “Ô cara de pau, se defenda! Mostre que você é inocente”, disse em Porto Velho (RO), onde Lula participa de cerimônia para anunciar investimentos do governo federal no Estado. Lula disse que o ex-mandatário está tendo direito a ampla defesa no processo em que é acusado de golpe de Estado e ironizou a campanha pela anistia antes da conclusão do processo. Em seu discurso, o petista afirmou que Bolsonaro está tendo a presunção de inocência que ele alega não ter tido em seus processos na Lava Jato. “O cidadão que está sendo julgado e aqueles que estão fazendo o impeachment de um ministro da Suprema Corte pois está julgando ele, deveriam aprender o seguinte: ele está tendo o que eu não tive”.

Lula também ironizou a postura de Bolsonaro em relação ao processo. “Ao invés de ficar choramingando pelos cantos: ‘Ah, eu tô doente’ (…) Aí vai os filhos: ‘Ele está chorando, ele está nervoso’. Seja homem. Crie vergonha. E responda pelo que você fez”, disse Lula. Em seu discurso, o petista afirmou que Bolsonaro está tendo a presunção de inocência que ele alega não ter tido em seus processos na Lava Jato. “O cidadão que está sendo julgado e aqueles que estão fazendo o impeachment de um ministro da Suprema Corte, pois está julgando ele, deveriam aprender o seguinte: ele está tendo o que eu não tive”, disse Lula, que também criticou o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmando que ele será cassado pela atuação nos Estados Unidos e comparou com seus familiares no episódio em que foi preso na Lava Jato.

“Veja se vocês viram algum filho meu chorando pelos cantos quando eu fui preso? Alguém viu algum filho meu chorando? Você viu algum filho meu ir na Bolívia pedir para o Arce invadir o Brasil? Você viu um filho meu ir nos Estados Unidos? Não. Sabe por quê? Porque eu ensinei meus filhos a ter vergonha na cara, a ter caráter e a respeitar o País”, disse.

O presidente norte-americano, Donald Trump, não ficou de fora das críticas de Lula, que afirmou que o republicano precisa aprender que soberania é um direito sagrado. “A gente não se mete na Corte deles (Estados Unidos)”, disse. Lula reafirmou que não busca “briga” com o presidente americano e comparou a situação do Brasil com uma mulher que busca independência financeira. “Trump, nós não queremos briga. Nós queremos independência e ser donos do nosso nariz. Porque a mulher, se ela tiver uma profissão, ela vai para o mercado de trabalho. Ela vai poder pagar alguém para tomar conta do filho dela. E ela não vai aceitar morar com uma pessoa que não trata ela bem, que não respeite ela. Uma mulher não deve morar com uma pessoa atrás de um prato de comida”, disse o presidente.

*Com informações do Estadão Conteúdo

