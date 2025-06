Lula cumpre últimos compromissos na França e retorna ao Brasil nesta segunda

Às 13h (8h, em Brasília), o presidente começa a viagem de volta ao Brasil, com uma parada na Ilha do Sal, Cabo Verde; a previsão é de que Lula chegue a Brasília às 20h30 desta segunda-feira (9)

O último dia de viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França tem dois compromissos públicos antes do retorno da comitiva ao Brasil. Às 8h45 no horário francês (3h45, em Brasília), o presidente participa da sessão de abertura da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (Unoc 3), em Nice.

No fim da manhã, às 11h45 (6h45, em Brasília), Lula participa da sessão solene por ocasião da assinatura de Declaração de Intenções entre o Brasil e a Interpol, em Lyon. Às 13h (8h, em Brasília), o presidente começa a viagem de volta ao Brasil, com uma parada na Ilha do Sal, Cabo Verde. A previsão é de que Lula chegue a Brasília às 20h30 desta segunda-feira (9).

O presidente cancelou a presença em um jantar de gala neste domingo (8) em Nice, na França. O evento havia sido confirmado pelo governo na sexta-feira (6), mas não apareceu na agenda oficial do presidente. Uma fonte do governo ouvida pelo jornal Folha de S.Paulo atribuiu as mudanças ao possível cansaço pela agenda cheia na visita do líder brasileiro à França, que começou na quarta-feira (4).

Mais cedo, Lula participou do Fórum de Economia e Finanças Azuis, evento com foco de buscar recursos para tornar atividades como a pesca e o transporte marítimo mais sustentáveis. O evento contou com a presença de figuras importantes, como o príncipe Albert 2º, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Após o evento em Mônaco, Lula seguiu para Nice para a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano (UNOC3). O petista também almoçou com António Costa, presidente do Conselho Europeu, para discutir o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

