TSE aprova oito candidaturas à Presidência; saiba quais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta sexta-feira, 4, o registro de mais duas chapas que disputarão a Presidência da República nas eleições de 2026. Com a nova atualização, oito candidaturas já tiveram o registro aprovado e estão oficialmente aptas a participar da disputa.

Entre os nomes estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, além de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU) e Samara Martins (UP).

A atualização consta na plataforma DivulgaCandContas, do TSE, que reúne as informações oficiais sobre os registros de candidatura. O julgamento dos pedidos pela Justiça Eleitoral verifica o cumprimento das exigências previstas na legislação para a participação dos candidatos no pleito. A definição ocorre dois dias depois de o TSE ter informado a aprovação de seis registros e apontado que outros sete ainda precisavam ser analisados.

Cinco pedidos de registro, no entanto, ainda aguardam julgamento. Estão nessa situação Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão) e Veterinário Wilson Grassi (Partido Democrata). Ao todo, o TSE recebeu 13 pedidos de registro de chapas para a disputa presidencial deste ano.