Lula assina decreto que autoriza importação de energia da Venezuela

Presidente passou a sexta-feira, em Parintins, no Estado do Amazonas, onde a primeira-dama Janja Lula da Silva dançou com os bumbás Garantido e Caprichoso

Ricardo Stuckert/PR - 29/05/2023 Lula recebeu Nicolás Maduro em Brasília em maio deste ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram decreto nesta sexta-feira, 4, para que o Brasil volte a comprar energia da usina de Guri, na Venezuela, em mais uma decisão que fortalece o governo venezuelano sob a controversa figura do ditador Nicolás Maduro. O presidente passou a sexta-feira, em Parintins, no Estado do Amazonas, onde a primeira-dama Janja Lula da Silva dançou com os bumbás Garantido e Caprichoso (veja abaixo), que duelam no Festival Folclórico do município. O fornecimento de energia a partir da Venezuela foi interrompido nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O decreto permitirá realizar contratos para trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil”, disse Silveira.