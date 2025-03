Lula defende a PEC da Segurança Pública para combater ‘república de ladrão de celular’

Em evento no Ceará, presidente endureceu o discurso sobre a segurança pública e falou em enfrentar o ‘crime organizado’ no país

ALEXANDRE DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO "Lugar de bandido não é na rua assaltando", disse Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, enfatizando que o poder do Estado deve prevalecer sobre a criminalidade. Em um incomum discurso rígido sobre a segurança público, realizado durante uma agenda em Fortaleza, o petista criticou a situação atual, referindo-se a uma “república de ladrão de celular” e ressaltou a necessidade urgente de combater a violência no país.

“A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas nas ruas desse país. É por isso que estamos apresentando uma PEC da Segurança para que a gente possa, junto com governadores e prefeitos, dizer que o Estado é mais forte que os bandidos. Lugar de bandido não é na rua assaltando, assustando e matando pessoas”, disse Lula. “Nós vamos ter que enfrentar a violência sabendo que nós vamos ter que enfrentar o crime organizado.”

A proposta tem como objetivo integrar as diferentes esferas do governo em ações de segurança pública e fortalecer as instituições policiais. No entanto, a PEC enfrenta desafios significativos, pois ainda não há uma previsão para sua tramitação no Congresso Nacional e já encontrou resistência de alguns governadores, parlamentares e até aliados do governo.

Entre as principais mudanças propostas, está a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição, além da ampliação das atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça tem se empenhado em buscar apoio político para a PEC, que ainda precisa superar a oposição de alguns setores.

Para aumentar o apoio à proposta, foi sugerida a inclusão das Guardas Civis Municipais nas atividades de policiamento ostensivo e comunitário. Essa estratégia visa conquistar a adesão de parlamentares e facilitar a aprovação da PEC, que é considerada uma prioridade pelo governo federal. Lula também fez um apelo a seus ministros, solicitando que se mobilizem para garantir que a proposta avance sem obstáculos no Congresso.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA