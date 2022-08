Lula defende troca de poder na Venezuela: ‘Não existe presidente insubstituível’

Presidenciável foi aliado de Hugo Chávez, já manifestou apoio ao atual mandatário, Nicolás Maduro, e ressaltou que deseja eleições mais livres no país vizinho

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu entrevista coletiva a cerca de 70 veículos de imprensa nesta segunda-feira, 22, e comentou sobre o ambiente político da Venezuela. De acordo com o líder nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais em outubro, é preciso respeitar o governo venezuelano e que haja uma alternância no poder Executivo do país, já que “não há presidente insubstituível” – Lula foi aliado de Hugo Chávez enquanto o político esteve no comando do governo venezuelano e já manifestou apoio a atual chefe do Executivo, Nicolás Maduro. “A gente tem que tratar a Venezuela com respeito, e sempre desejando que seja mais democrática possível, defendo a alternância do poder na Venezuela e em todos os países. Não existe presidente insubstituível. O Brasil vai tratar a Venezuela com respeito. Gostaria de desejar para a Venezuela o que quero para o Brasil: que as eleições sejam sempre mais livres, que se acate o resultado”, afirmou.

O petista aproveitou o evento para defender a proteção à Amazônia, o combate ao garimpo ilegal, sugeriu que a Organização das Nações Unidas (ONU) se reformule em prol da paz entre os países e ressaltou que a retomada econômica no Brasil passa por propostas que possam atrair o investimento estrangeiro. “O investidor estrangeiro não vem investir no país por causa dos olhos do presidente, ele vem investir no país quando a proposta de investimento oferece possibilidades de ganhos e ao mesmo tempo precisamos oferecer mercado consumir para o produto que vai ser fabricado. Quem quiser fazer investimento no Brasil, queremos que invista em algo novo, queremos criar algo novo, criar algo novo. É para isso que nós queremos viajar para convidar investidores estrangeiros a virem investir no Brasil”, propôs.