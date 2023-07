Lula desiste de ir ao ‘Arraiá do PT’ após recomendação médica

Presidente foi orientado a ficar em repouso depois de sentir dores na perna e no quadril durante sua visita ao estádio Mané Garrincha

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula limpa óculos durante coletiva de imprensa



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu ao “Arraiá do PT”, realizado na noite deste sábado, 1º, em Brasília. De acordo com o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, o petista foi orientado a ficar em repouso depois de sentir dores na perna e no quadril durante visita, no mesmo dia, a seleção brasileira feminina de futebol no estádio Mané Garrincha. Estiveram no evento os ministros Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, Cida Gonçalves, das Mulheres, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, e Luiz Marinho, do Trabalho, além da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O arraiá foi realizado do Minas Tênis Clube e teve ingressos com preços entre R$ 300 e R$ 5 mil.