Lula deve discutir futuro da base governista com aliados

Apoio no Congresso está ameaçado com a possível saída do União Progressista

  • Por Igor Damasceno
  • 28/08/2025 12h14 - Atualizado em 28/08/2025 12h15
Ricardo Stuckert / PR Reunião Ministerial Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião Ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR O presidente está em uma espécie de força-tarefa para recuperar a popularidade perdida nos últimos meses

O presidente Lula vai se reunir com integrantes do PT e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política no Congresso. O encontro está marcado para às 18h30 no Palácio da Alvorada, onde Lula mora. Segundo um integrante do partido, um dos assuntos sobre a mesa será o futuro da base governista no parlamento. É que está marcada para semana que vem uma reunião com integrantes do União Brasil para decidir se o partido vai romper com o governo. Desde que formou federação com o Progressista, integrantes do União não tem poupado críticas públicas ao chefe do Poder Executivo.

A crise na relação foi agravada após Lula dizer, na reunião ministerial desta semana, que não gosta de Antônio Rueda, presidente do União. Diante disso, a Federação tem pressionado ministros das duas legendas a abandonarem os cargos que ocupam na Esplanada dos Ministérios.

Com receio de que esse desgaste atrapalhe a tramitação de pautas importantes para o Planalto, Lula quer definir estratégias para evitar o enfraquecimento da base. O presidente está em uma espécie de força-tarefa para recuperar a popularidade perdida nos últimos meses.

Na reunião ministerial, ele cobrou mais empenho dos ministros na divulgação de ações do governo e, agora, quer evitar que projetos, como o que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais mensais, namorique travado. A matéria é promessa de campanha do presidente.

