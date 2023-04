Lula discursa em fórum econômico na Espanha e aposta em ‘acordo equilibrado’ entre Mercosul e União Europeia

Presidente afirmou que tratado entre os dois blocos econômicos, que já se arrasta desde o início do século, pode alavancar a reindustrialização no país; a partir de julho deste ano, a Espanha ocupará a presidência da UE

Reprodução/TV Brasil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira, 25, do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madrid, e discursou no encerramento do evento. Em sua fala, o mandatário ressaltou a importância da finalização do tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia e apostou que um “acordo equilibrado” pode acelerar o processo de reindustrialização do país. “O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil”, disse o chefe do Executivo. O petista relembrou que havia a expectativa de que o acordo seria finalizado ainda no primeiro ano de seu primeiro mandato, em 2003, mas que desde então o tratado não foi selado. Caso finalizado, o acordo seria o maior tratado de livre comércio do mundo ao englobar 32 países e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de US$ 20 trilhões. A fala do petista é direcionada aos futuros comandantes da União Europeia, já que a presidência do bloco será desempenhada pelos espanhóis à partir de julho deste ano. Ao comentar sobre a relação do país com a Espanha, Lula também afirmou que quer “atrair o capital produtivo espanhol” e que deseja ampliar as relações econômicas entre os dois países, já que, atualmente, as exportações brasileiras para o solo espanhol atingiram a casa dos US$ 10 bilhões. O número representa um crescimento de 79%, já que, em 2021, o valor foi de US$ 5,4 bilhões.