Protestos contra Lula em Portugal repercutem em Brasília: ‘Recepção à altura de sua competência’

Opositores ao presidente brasileiro falam em ‘vergonha mundial’ e defendem atos contra o petista; governistas falam em xenofobia e classificam episódio como ‘abominável’

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Manifestantes protestam contra o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita a Portugal, em frente ao parlamento em Lisboa, Portugal, 25 de abril de 2023



Os protestos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorridos nesta terça-feira, 25, durante discurso do petista em Portugal repercutem entre parlamentes e autoridades em Brasília. Como a Jovem Pan mostrou, durante pronunciamento no parlamento português, o mandatário foi alvo de manifestantes, que seguraram cartazes com frases como “lugar de ladrão é na prisão” e “chega de corrupção”. O episódio foi comentado por membros do primeiro escalão do governo, que condenaram os insultos e falaram em “deploráveis atos de grosseria”. “[Atos] perpetrados contra o presidente Lula, por grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cá e lá, perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos! Todo o respeito à imensa maioria do povo português”, escreveu o ministro da Justiça Flávio Dino, em publicação no Twitter. Também na rede social, o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou não estar surpreso com o episódio “abominável” e acusou o partido extrema-direita Chega de ter como pauta a xenofobia e o ódio a brasileiros. “O partido que odeia estrangeiros ser apoiado por brasileiros bolsonaristas que moram em Portugal é o que me deixa perplexo. Se hoje brasileiros podem viver com liberdade em Portugal, devemos isso à Revolução dos Cravos e à democracia. Mais um desvario ilógico do fascismo”, afirmou, prestando solidariedade a Lula. “Todo meu respeito ao povo português, que assim como nós brasileiros, conquistou sua democracia graças a décadas de luta. Não voltaremos pro passado”, completou.

Entre membros da oposição ao governo, os protestos também repercutiram, mas em sentido oposto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o “Brasil voltou a ser vergonha mundial”. “Uma recepção à altura de sua competência. Os portugueses sabem perfeitamente onde Lula deveria estar”, disse o parlamentar. Também filho do ex-mandatário, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fez postagem semelhante, afirmando que “todos sabem o passado de Lula” e que “as narrativas da esquerda não colaram”. Outro membro do Partido Liberal a se manifestar foi o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que falou em “ótima recepção” ao presidente brasileiro.

Veja as manifestações de autoridades sobre os protestos:

Deploráveis atos de grosseria hoje em Portugal, perpetrados contra o presidente Lula, por grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cá e lá, perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos ! Todo o respeito à imensa maioria do povo português — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 25, 2023

Os insultos feitos pelos deputados do Partido de extrema-direita "Chega" contra o Presidente @LulaOficial hoje no Parlamento português, apesar de abomináveis, não me impressionam. Uma das pautas do partido fascista português é a xenofobia, e principalmente, o ódio a brasileiros. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 25, 2023

O Brasil voltou! A passar vergonha internacional… todos sabem o passado de Lula. As narrativas da esquerda não colaram. pic.twitter.com/s2g88esKIs — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 25, 2023

O BRASIL VOLTOU a ser vergonha mundial! Uma recepção à altura de sua competência! Os portugueses sabem perfeitamente onde Lula deveria estar… pic.twitter.com/jFR5iY5ytq — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 25, 2023

O Brasil voltou – a passar vergonha. Ótima recepção pro Lula em Portugal. pic.twitter.com/YjPPMytwUi — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 25, 2023

O DEScondenado Lula em Portugal recebendo o carinho do povo 🤡🤡

Isso sim é vergonha Internacional. pic.twitter.com/FOzuVl9vtP — Gilberto Silva (@cabogilberto) April 25, 2023