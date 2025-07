Lula diz que Brasil vai taxar big techs dos EUA e responde a Trump: ‘O Brasil é soberano’

Presidente critica tarifa de 50% imposta pelos EUA e promete cobrança de impostos sobre empresas como Google, Meta e Amazon; medida pode ser resposta a embate diplomático com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (17), que o Brasil irá taxar as big techs norte-americanas. A declaração foi feita durante evento da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia (GO), e ocorre no contexto de crescente tensão diplomática com os Estados Unidos após a imposição, por parte do presidente americano Donald Trump, de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Sem apresentar detalhes técnicos sobre a cobrança, Lula disse que a decisão reafirma a soberania nacional. “Nós vamos julgar e cobrar imposto das empresas americanas digitais. Este país é soberano. Aqui não se permitirá violência contra crianças, mulheres, negros, LGBTQIA+ em nome de uma suposta liberdade de expressão”, disse o presidente. Entre as big techs afetadas pela medida, estariam Google, Amazon, Meta (dona do Facebook, WhatsApp e Instagram) e outras gigantes do setor digital que operam no território brasileiro.

Embate com Trump

A declaração de Lula surge dias após Donald Trump anunciar sanções comerciais contra o Brasil, válidas a partir de 1º de agosto, como resposta a uma suposta “censura” de empresas norte-americanas e à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu aliado político, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma carta tornada pública, Trump acusou o governo Lula de promover uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro e anunciou a taxação de 50% sobre todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA. Lula classificou o gesto como “desrespeitoso” e criticou duramente o norte-americano. “O Brasil gosta de negociação. Mas não vai aceitar ordem de gringo”, afirmou.

Comitê de resposta

Após o anúncio da tarifa, o governo federal criou um comitê interministerial coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para articular medidas contra a taxação americana. O grupo já se reuniu com empresários, representantes do agronegócio e executivos de empresas dos EUA para tentar contornar a crise.

Apesar dos esforços diplomáticos, o Planalto não descarta acionar a OMC (Organização Mundial do Comércio) e aplicar medidas de retaliação com base na Lei da Reciprocidade, aprovada recentemente pelo Congresso e regulamentada por decreto do próprio Lula.

Investigação dos EUA contra o Brasil

Além da tarifa, os Estados Unidos anunciaram uma investigação comercial contra o Brasil, baseada na Seção 301 do Ato de Comércio norte-americano. O inquérito, conduzido pela USTR (Representação Comercial dos EUA), avaliará se políticas brasileiras violam regras comerciais em áreas como pagamentos digitais, desmatamento, tarifas sobre o etanol, combate à corrupção e proteção de propriedade intelectual.

A investigação poderá resultar em novas retaliações econômicas, dependendo do desfecho da audiência pública marcada para o dia 3 de setembro. Lula, por sua vez, prometeu uma reação “civilizada, mas firme”. “Nada se conquista na marra. Mas também não aceitamos intimidações. Vamos agir como um país que se respeita”, concluiu.