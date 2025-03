Lula diz que colocou ‘mulher bonita’ na articulação para ter boa relação com Motta e Alcolumbre

Presidente enfatizou a relevância de cultivar boas relações com os líderes do Legislativo, expressando seu desejo de eliminar a distância que existia entre o Executivo e o Legislativo

Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante pronunciamento a nação. Palácio do Alvorada, Brasília - DF.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que designou uma “mulher bonita” para a articulação política, visando fortalecer os laços com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente. Essa referência se dirige à nova ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), que recentemente assumiu a função. Lula enfatizou a relevância de cultivar boas relações com os líderes do Legislativo, expressando seu desejo de eliminar a distância que existia entre o Executivo e o Legislativo. Ele ressaltou que é fundamental demonstrar um compromisso conjunto em prol da soberania e do bem-estar do Brasil.

Em um evento, o presidente também respondeu a críticas feitas por ex-ministros sobre a situação econômica do país. Ele recordou que, durante suas gestões anteriores, enfrentou desafios semelhantes, como a alta inflação. Lula aproveitou a oportunidade para elogiar o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente destacou que o governo já implementou 24 medidas voltadas para a economia, sublinhando que as transformações necessárias demandam tempo. Ele reafirmou seu compromisso em trabalhar em conjunto com o Legislativo para enfrentar os desafios econômicos e sociais do Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA