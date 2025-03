Hugo Motta pede agenda fiscal responsável e diz que governo federal precisa dar respaldo a Haddad

Em evento do Grupo Lide, presidente da Câmara disse que ‘apoia integralmente’ a agenda do Ministério da Fazenda e elogiou Gleisi Hoffmann, nova responsável pela articulação política de Lula

O ministro Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Hugo Motta durante entrevista coletiva



Hugo Motta, que ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, manifestou seu apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizando a necessidade de um respaldo mais robusto dentro do governo. Ele sublinhou a relevância da responsabilidade fiscal, alertando que a falta de atenção a essa questão impacta diretamente a população, especialmente em relação ao aumento dos preços dos alimentos. “A agenda do ministro Haddad foi integralmente apoiada por nós. Sempre dissemos que o ministro precisaria muito mais de apoio interno do que externo. Precisamos, nesse diálogo com o governo, pontuar que não dá mais para se distanciar da responsabilidade fiscal”, disse Motta, durante evento do Grupo Lide.

O presidente da Câmara atribuiu a elevação dos preços dos alimentos à instabilidade política que permeia a condução da política econômica do país. Motta destacou que é crucial implementar uma agenda fiscal responsável para evitar que a população sofra ainda mais com as consequências econômicas. “Se não entrarmos numa agenda de responsabilidade, vamos ter nossa população penalizada”, alertou. Ele também ressaltou a importância de uma administração pública mais eficiente e a valorização do setor agropecuário.

Motta ainda comentou sobre sua relação com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, afirmando que o diálogo será fundamental. Ele mencionou que Gleisi está disposta a manter uma comunicação próxima com os líderes do Congresso, o que pode facilitar a articulação de pautas importantes.

