Gleisi Hoffmann assume Ministério das Relações Institucionais e acena ao Congresso e a Haddad

Nova ministra enfatizou a importância de sua função na articulação política, destacando a necessidade de diálogo com as diversas forças do governo e com a sociedade em geral

Ricardo Stuckert / PR Escolha de Gleisi para o cargo não foi bem recebida por alguns partidos do centrão



A posse de Gleisi Hoffmann como nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI) ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a cerimônia, Gleisi enfatizou a importância de sua função na articulação política, destacando a necessidade de diálogo com as diversas forças do Congresso e com a sociedade em geral. “Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimento”.

A ministra delineou suas prioridades, que incluem a formação de uma “base estável” no Congresso e a proposta de ampliar a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$5.000 mensais. Gleisi se comprometeu a trabalhar em prol das pautas econômicas do governo e se mostrou aberta a ouvir críticas e sugestões de diferentes setores. A escolha de Gleisi para o cargo não foi bem recebida por alguns partidos do centrão e por ministros do PT, que expressaram preocupações sobre sua capacidade de unir as diversas correntes políticas.

Sua trajetória inclui confrontos com membros da oposição e até mesmo com aliados, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que gerou desconfiança em relação ao seu papel na nova função. Lula justificou a nomeação de Gleisi como um reconhecimento ao seu trabalho à frente do Partido dos Trabalhadores. Com essa nova adição, o governo Lula agora conta com a presença de 10 mulheres em um total de 38 ministérios.

