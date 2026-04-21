Lula e PT lamentam morte de Valmir Chaves, um dos fundadores do MST

O militante foi um dos líderes da ocupação que resultou no segundo maior assentamento de São Paulo

Fabio Rodrigues / Agência Brasil Em nota, Lula relembrou os 40 anos que Valmir Chaves dedicou à luta pela reforma agrária e justiça social



Em Lisboa, onde encerra nesta terça-feira (21), sua visita a países da Europa, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou em sua conta no X (ex-Twitter), nota de pesar pela morte de Valmir Rodrigues Chaves, o Bill, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). O chefe do Executivo relembrou os 40 anos de dedicação do militante à luta pelo direito à terra.

“Recebi com muita tristeza aqui em Lisboa, entre meus compromissos oficiais, a notícia do falecimento de Valmir Rodrigues Chaves, o companheiro Bill, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que dedicou mais de quatro décadas de sua vida à luta pelo direito à terra, a uma vida melhor para os pequenos agricultores e à soberania alimentar para todos. Ao seu filho, meu querido João Paulo Rodrigues, a toda sua família e aos integrantes do MST que lutaram ao lado de Bill, deixo o meu carinhoso e fraterno abraço”, disse o presidente da República.

PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) também divulgou nota em suas redes sociais lamentando a morte de Valmir Rodrigues Chaves e, como Lula, fez referência aos 40 anos dedicados por Bill à luta pela reforma agrária e pela justiça social.

“O Partido dos Trabalhadores lamenta profundamente o falecimento de Valmir Rodrigues Chaves, o Bill, militante histórico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Um dos fundadores do MST, Bill dedicou mais de 40 anos à luta pela reforma agrária e pela justiça social. Atuou no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo, uma das regiões de maior conflito agrário do país”, diz a nota.

De acordo com o PT, Bill “foi um dos pioneiros na organização do movimento e um dos líderes da ocupação que deu origem ao assentamento Gleba XV de Novembro, em 1983, uma experiência marcante e precursora da luta pela terra no Brasil. Pela luta de homens e mulheres como Bill, o assentamento Gleba XV de Novembro se consolidou como uma das mais importantes experiências de reforma agrária do país”.

A nota segue dizendo que o assentamento Gleba XV de Novembro “hoje reúne 2.159 moradores, distribuídos em 569 famílias e é o segundo maior assentamento do estado de São Paulo em população. Um exemplo de como a luta coletiva transforma a realidade e constrói justiça social no campo”.

“Às companheiras e aos companheiros do MST, aos amigos e amigas, e à sua família, Dona Cida, João Paulo, Ana Paula, Saulo e João Pedro, manifestamos nossa mais profunda solidariedade neste momento de dor. Bill segue como referência na defesa de um desenvolvimento que inclua quem vive e trabalha na terra. Essa história de luta e resistência, vai seguir inspirando as futuras gerações”, conclui a nota.