Lula elogia diretor-geral da PF após retirada de credenciais de policial dos EUA

O Itamaraty informou que a medida foi feita de acordo com o princípio da reciprocidade, após os EUA solicitarem que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho deixasse o país norte-americano

Foto: PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula e diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues



O presidente Lula elogiou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre a decisão de retirar as credenciais de trabalho de um funcionário do governo dos Estados Unidos e disse que espera que o país norte-americano volte a conversar com o Brasil para que a relação “volte a normalidade”.

A fala do presidente foi declarada em um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), em que Lula aparece ao lado Andrei Rodrigues. “Parabéns pela sua posição ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco a gente vai fazer com eles. Esperando que eles estejam dispostos a votar a conversar e as coisas voltarem à normalidade”, disse o presidente.

O Itamaraty se posicionou nesta quarta-feira sobre a decisão dos Estados Unidos de suspender o acesso do delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que ocasionou em uma resposta direta do Brasil, que retirou as credenciais de um policial de imigração dos Estados Unidos do sistema da corporação. A medida, segundo ele, foi de acordo com o princípio da reciprocidade.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a decisão brasileira se deu de um princípio de ‘reciprocidade’, informando que a decisão dos norte-americanos, diferente do Brasil, não foi “precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como prevê o parágrafo 7.3 do memorando de entendimento bilateral que regula essa modalidade de cooperação policial”.

O órgão também argumenta que a medida dos Estados Unidos “tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação.”

A decisão do Brasil de retirar as credenciais de um policial de imigração dos Estados Unidos do sistema da corporação, ocasiona na “interrupção imediata do exercício de funções oficiais do representante norte-americano de área homóloga em território brasileiro”.

Os termos da aplicação da reciprocidade foram também transmitidos verbalmente à representante da embaixada e envolvem a interrupção imediata do exercício de funções oficiais do representante norte-americano de área homóloga em território brasileiro”.