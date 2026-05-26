PSOL se reúne com PSB para tentar viabilizar Marina Silva e afastar França do Senado em SP

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pré-candidata ao Senado Marina Silva



O PSOL deve se reunir nesta semana com lideranças do PSB para tentar um acordo sobre a segunda vaga ao Senado por São Paulo. O objetivo dos psolistas é demover a candidatura de Márcio França e consolidar a pré-candidatura de Marina Silva, da Rede, segundo interlocutores ouvidos pela Jovem Pan.

A estratégia do PSOL é demonstrar que Marina concentra maior apoio entre os partidos da coligação. Entre as legendas que já declararam preferência pela ex-ministra do Meio Ambiente estão o PDT, o PCdoB, além do próprio PSOL e da Rede, que integram a mesma federação partidária que Marina.

A ex-ministra ainda conta com a preferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com interlocutores.

A movimentação ocorre em meio a um imbróglio que já se arrasta no campo da esquerda. Como adiantou a Jovem Pan, o PSB cobra do PT e do próprio Lula uma definição rápida sobre os candidatos ao Senado por São Paulo. A avaliação dentro do partido é de que a demora tem prejudicado as agendas de pré-campanha de Simone Tebet, de Márcio França e do próprio Fernando Haddad, que disputará o governo estadual. Lideranças do PSB já avisaram que, caso o PT não sinalize uma escolha em breve, o partido lançará tanto Tebet quanto França — o que deixaria o campo aliado com três nomes disputando as vagas, considerando também Marina Silva.