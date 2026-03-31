Lula envia ao Senado nesta terça indicação de Messias ao STF

Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) enviará ao Senado nesta terça-feira (31) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF. A decisão será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Após meses de espera, Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), chegaram a um acordo para aprovação da indicação. A Jovem Pan apurou que a sabatina deve ocorrer nos próximos dias. Primeiro, a indicação é votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Depois, é levada a plenário

Ainda não há um nome definido para substituir Messias na AGU. A ideia do Governo Federal é resolver cada etapa por vez.

Em fevereiro, a Jovem Pan noticiou que a indicação do advogado-geral da União seria aprovada com tranquilidade após o Carnaval, inclusive com apoio de bolsonaristas.

Em dezembro do ano passado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu adiar a sabatina do advogado-geral da União. Oficialmente, o senador afirmou que o governo não havia enviado a mensagem de indicação, mas o adiamento ocorreu em meio à preferência de Alcolumbre pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga no STF.