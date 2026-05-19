Lula lança Move Aplicativos e diz sonhar em oferecer motos ‘de qualidade’ aos motoboys

O presidente também disse que o programa é o primeiro de uma série de iniciativas para o setor

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira (19) que tem o sonho pessoal de poder ofertar motos de qualidade com preços mais acessíveis. A declaração ocorreu durante o lançamento do programa Move Aplicativos, que cria linha de crédito para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

“Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar motos de qualidade mais baratas para os motoqueiros deste país. É uma tarefa que vocês podem cobrar”, declarou Lula.

O presidente voltou a dizer que o papel do Estado é criar oportunidades para todos os brasileiros.

Lula também disse que o Move Aplicativos é o primeiro de uma série de iniciativas para o setor. O presidente declarou que, para isso, é necessário que os trabalhadores se organizem.

Em tom de brincadeira, Lula também disse que não é para os trabalhadores de aplicativos reclamarem com as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet. “O que vocês podem fazer é dar votos para as duas, um dia”. Simone é pré-candidata ao Senado e Marina concorre junto ao ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França pela segunda vaga na Casa Alta.

Nesta terça, Lula lançou o programa Move Aplicativos, que estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), serão oferecidas taxas de juros inferiores à Selic, carência de até seis meses e prazos de financiamento de até 72 meses.