Ministro de Lula desmente rumores sobre saída do governo: ‘Devo incomodar muita gente’

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, abordou os rumores que circulam sobre sua possível saída do governo. “Eu achava que não tinha inimigo. Depois, eu descobri que tem um monte. […] Eu acho que isso é do processo da política. Tem em todos nós. Tem gente que, com certeza, no seu trabalho, vai querer lhe desgastar”, disse o ministro. Em suas declarações, ele expressou surpresa ao perceber que, ao contrário do que pensava, existem pessoas que o veem como um adversário. “Deve incomodar muita gente, porque, olha, eu sou do Brasil profundo. Eu não sou de São Paulo. Eu não sou, como a gente chama, do Sul, nem do Sudeste”, disse Macêdo, que tem seu berço político no Sergipe. “Eu venho do meu Estado político, do menor Estado da federação. Isso deve incomodar muita gente. Mas, cara, eu sou ministro palaciano, ministro da confiança do presidente”, disse.

Macedo revelou que um colega lhe alertou sobre a existência de indivíduos que desejam ocupar seu cargo, além de outros que estariam utilizando a situação para desviar a atenção de problemas maiores. Natural do Nordeste, Macedo acredita que sua origem pode gerar desconforto entre alguns membros do governo oriundos do Sul e Sudeste. Ele também comentou sobre a disseminação de notícias a respeito de sua saída, afirmando que, apesar de tudo, isso não o afeta emocionalmente.

Os rumores sobre sua possível demissão ganharam força após uma crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontou a baixa presença de militantes em um evento no Dia do Trabalhador. O ministro foi responsabilizado pela articulação com os movimentos sociais, o que pode ter contribuído para o aumento das especulações sobre sua permanência no cargo. Apesar das adversidades, Macedo reafirmou seu compromisso com Lula, destacando que sua eventual saída do governo não alteraria seu apoio ao presidente. Ele se definiu como um “soldado” que sempre lutará pelo que acredita.

