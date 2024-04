Em indireta a Musk, Lula diz que ‘bilionário que constrói foguete vai ter de usar dinheiro para preservar o meio ambiente’

Fala foi feita durante cerimônia do lançamento do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios, em que presidente afirmou que países desenvolvidos devem contribuir financeiramente para a preservação das florestas

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO DF - LULA E MARINA/REDUÇÃO DESMATAMENTOS - POLÍTICA - Foto, Presidente Lula. Nesta terça (9) o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva, participam do lançamento do Programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. 09/04/2024



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (9) que os países desenvolvidos devem contribuir financeiramente para a preservação das florestas. Lula falou da importância de enfrentar a crise climática, combatendo desmatamento e queimadas durante a cerimônia do lançamento do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios. “Hoje temos gente que não acredita que o desmatamento, as queimadas, prejudicam o planeta Terra, e muita gente não leva a sério o que significa manutenção das florestas, da vida no planeta e que não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, viagem, para ver se encontra lugar lá fora”, afirmou. “Ele vai ter que aprender a viver aqui, utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, melhorar a vida das pessoas”, completou, no que foi uma indireta a Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e que nos últimos dias vem fazendo ataques ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e ao atual governo.

O presidente ressaltou a necessidade de os países ricos assumirem a responsabilidade de financiar a preservação ambiental, afirmando que é uma dívida com o planeta Terra. Ele enfatizou que o mundo desenvolvido deve pagar para que os países com florestas em pé levem a sério a questão ambiental. O presidente também destacou a importância de garantir uma agricultura sustentável e a preservação das florestas. O programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia prevê investimentos de R$ 730 milhões para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento. Os recursos serão destinados aos municípios com base no desempenho na redução do desmatamento e da degradação ambiental. A iniciativa visa a fortalecer a gestão ambiental e a cooperação entre os governos municipais e federal. A fala sobre bilionários do mundo e com a indireta ao proprietário do X (ex-twitter) foi publicada, em seguida, no perfil oficial do presidente Lula na rede social.

*Publicada por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA