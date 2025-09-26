Lula pode chegar a 13 trocas de ministros com saída de Celso Sabino

O ministro do Turismo entregou carta de demissão ao Planalto nesta sexta-feira (26) após pressão do União Brasil; últimas mudanças na Esplanada haviam acontecido em maio

Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula pediu a Sabino para ficar no cargo por mais uma semana



A saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo elevará para 13 o número de mudanças no primeiro escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu terceiro mandato. O ministro do Turismo entregou carta de demissão ao presidente nesta sexta-feira (26) após pressão do União Brasil e o presidente pediu que ele permaneça no cargo por mais uma semana.

As últimas alterações ocorreram em maio, quando Carlos Lupi (PDT) deixou a Previdência Social após operação que revelou fraudes em descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Ele foi substituído pelo secretário-executivo da pasta, Wolney Queiroz Maciel. No mesmo mês, Cida Gonçalves foi exonerada do Ministério das Mulheres, sendo sucedida por Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social.

Até agora, Lula promoveu 12 mudanças na Esplanada: nove substituições e três realocações. Entre os que saíram estão Gonçalves Dias (GSI), Daniela Carneiro (Turismo), Ana Moser (Esporte), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Paulo Pimenta (Secom), Nísia Trindade (Saúde) e Juscelino Filho (Comunicações). Também houve movimentações internas, como a transferência de Márcio França (PSB) para a pasta do Empreendedorismo, de Alexandre Padilha (PT) para a Saúde e de Flávio Dino (PSB) da Justiça para o Supremo Tribunal Federal.

Apesar de ter prometido no ano passado uma reforma ministerial mais ampla, Lula tem conduzido as mudanças de forma lenta, em meio a crises políticas e à agenda de 2026. A saída de Paulo Pimenta da Secom, substituído por Sidônio Palmeira, deu início à fase mais recente de alterações. Na sequência, Nísia Trindade deixou a Saúde para a entrada de Padilha, e Gleisi Hoffmann (PT) assumiu a Secretaria de Relações Institucionais.

Nos bastidores, a expectativa é de novas mudanças. Cida Gonçalves se reuniu nesta sexta-feira (2) com o presidente e deixou o Planalto sem falar à imprensa, reforçando a previsão de que sua saída do Ministério das Mulheres deve ser confirmada em breve. O ritmo de trocas no governo Lula é menor que o registrado no governo Jair Bolsonaro (PL), que, no mesmo período, já havia substituído 16 ministros. Michel Temer (MDB), por sua vez, promoveu 32 mudanças em pouco mais de dois anos de mandato.

Relembre os ministros que deixaram o governo Lula