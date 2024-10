Lula presta homenagem a Saturnino Braga, ex-Prefeito do Rio de Janeiro: ‘Grande político e companheiro’

Lula presta homenagem ao ex-prefeito Saturnino Braga, destacando sua importância na política e defesa da democracia no Brasil.

Divulgação / Agência Senado Saturnino Braga em 2013. Foto: Divulgação / Agência Senado



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou uma homenagem ao ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-senador Saturnino Braga, que faleceu recentemente aos 93 anos. Em sua declaração, Lula o descreveu como um “grande político e companheiro”, ressaltando a relevância de sua atuação na política brasileira. Saturnino Braga foi o primeiro prefeito do Rio de Janeiro a ser eleito democraticamente após o período da ditadura militar, um marco significativo na história política do país. Lula também destacou o papel de Braga como um defensor da democracia e sua participação ativa na vida pública, que deixou um legado importante.

Na nota oficial divulgada no site do Palácio do Planalto, Lula expressou suas condolências aos filhos de Saturnino, Adélia, Bruno e Antonio Frederico. O presidente também se dirigiu a todos que admiravam a trajetória política do ex-prefeito, reconhecendo a influência que ele exerceu ao longo de sua vida. A morte de Saturnino Braga representa uma perda significativa para a política carioca e nacional, e sua memória será lembrada por aqueles que acompanharam sua carreira e suas contribuições à sociedade.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA