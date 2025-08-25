Lula quer aprovação do PL que amplia Imposto de Renda ainda nesta semana

Projeto é uma das apostas do Planalto para retomar a popularidade do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve cobrar dos líderes de governo e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a perfeita articulação política com o Congresso para aprovar o Projeto de Lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para contribuintes que ganham até R$ 5.000 mensais.

Lula convocou uma reunião com o primeiro escalão do governo para esta terça-feira (26). Vai ser a segunda reunião geral do ano, agora com foco nas eleições de 2026.

Entre as cobranças, está o projeto de ampliação do IR, que é promessa de campanha na disputa eleitoral de 2022. A matéria atinge a classe média e é uma das apostas do time de Lula para reconquistar a confiança deste público.

A urgência da matéria foi aprovada na Câmara na semana passada. Lula deve pedir para que não haja erro de estratégia na articulação política para que o mérito também seja aprovado, ainda nesta semana.

A avaliação é que a matéria esteja aprovada na Câmara antes do julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do STF. Lula quer mostrar que enquanto ele cumpre promessas, o adversário político é julgado por supostos crimes.