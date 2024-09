Lula recebe 2,3 mil presentes em 18 meses de mandato, incluindo violão do Coldplay

Segundo o Planalto, todos os itens estão sendo catalogados; entre os presentes, camisas, bonés, canetas, santos e até mesmo desenhos

O presidente Lula, recebeu um total de 2,3 mil presentes durante os primeiros 18 meses de sua administração. Esses itens foram oferecidos por governos estrangeiros, artistas e cidadãos comuns. Entre os presentes, destacam-se canetas, esculturas, obras de arte e um violão do músico Chris Martin, da banda Coldplay. O governo esclarece que esses itens não são considerados luxuosos e estão sendo incorporados ao patrimônio público.

A lista dos presentes foi obtida por meio da Lei de Acesso à Informação e inclui itens que poderiam gerar controvérsia, como um relógio de mesa recebido do governo dos Emirados Árabes Unidos. O governo brasileiro enfatiza que esse relógio não possui diamantes, ao contrário de um presente recebido por Jair Bolsonaro, que gerou investigações sobre sua origem e valor.

Além dos Emirados Árabes, Lula recebeu presentes de diversas nações, como um cântil de Portugal e um relógio da Finlândia. A China se destacou como o país que mais presenteou o presidente, enviando itens como quimonos e miniaturas. Um dos presentes mais memoráveis foi o violão do Coldplay, que traz uma dedicatória especial para Lula e sua esposa, Janja.

O governo informa que a definição do acervo privado do presidente será finalizada ao término do mandato, e todos os itens recebidos estão sendo devidamente registrados. É importante ressaltar que mais da metade dos presentes recebidos por Lula provém de cidadãos comuns, refletindo um apoio popular.

