Lula recebe Hugo Motta e integrantes do Republicanos em mais uma rodada de conversas sobre 2026

Presidente tem recebido partidos com ministérios em seu governo

No início do mês, Lula também se reuniu com lideranças do MDB



O presidente Lula receberá em almoço no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (19), lideranças do Republicanos, incluindo o presidente da legenda, Marcos Pereira, e no presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Entre os assuntos tratados no encontro estará o desenho político para 2026 e como o partido pretende se posicionar na eleição presidencial do ano que vem.

Lula vem se reunindo com os partidos que possuem ministérios no governo para medir a temperatura de um provável apoio das legendas à reeleição dele. Em encontro recente com o PSD, de Gilberto Kassab, o presidente ouviu do comandante da legenda que o partido provavelmente terá candidato próprio e ele será Ratinho Jr., governador do Paraná.

A reunião também servirá para reforçar a importância da aprovação do projeto de isenção do Imposto de Renda para o governo. A previsão, até o semestre passado, era de que a proposta entraria na pauta do plenário no início de agosto, mas a obstrução de parlamentares da oposição aos trabalhos da Mesa Diretora atrasou o avanço do projeto.

No início do mês, Lula também se reuniu com lideranças do MDB, como o senador Renan Calheiros (AL), além de ministros da pasta. O presidente da legenda, Baleia Rossi, porém, não foi chamado. Na conversa, integrantes do partido destacaram a Lula que se o presidente escolher um vice do MDB para chapa, as chances de convencer a maioria da legenda a apoiar a reeleição são maiores.

Aliados de Baleia Rossi, porém, discordam e lembram que a convenção partidário é que determinará o posicionamento do partido. Para eles, a legenda tende a se declarar independente e liberar os diretórios regionais para escolherem os candidatos favoritos.