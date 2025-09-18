Lula recomendou ir a últimas consequências em investigações de fraude no INSS, diz ministro da Previdência

De acordo com Wolney Queiroz, o presidente enfatizou que os beneficiários devem ser informados sobre como solicitar o ressarcimento, uma vez que ‘o governo quer pagar’

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse, nesta quinta-feira (18), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou que o governo vá até as últimas consequências com as investigações de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Wolney afirmou que a Polícia Federal está investigando o caso, mas declarou que não tem informações privilegiadas. Disse que fica sabendo de operações e novas fases do inquérito junto com a imprensa.

Outra recomendação de Lula para o ministro, segundo ele, foi o de propagandear na TV e na rádio que os aposentados lesados nas fraudes de descontos indevidos nos benefícios devem procurar o ressarcimento: “O governo quer pagar”.

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS.

