Lula se reúne com ministros do STF para discutir resposta aos EUA

Principal objetivo do encontro é definir se o Brasil reagirá às recentes sanções e tarifas do governo americano, além de demonstrar a união entre o Executivo e o Judiciário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma importante reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para esta quinta-feira (31), às 19 horas, na residência oficial do Alvorada. O principal objetivo do encontro é discutir a resposta do Brasil às recentes sanções e tarifas do governo americano, além de demonstrar a união entre o Executivo e o Judiciário em um momento de tensão econômica e jurídica.

O convite para a reunião foi estendido a todos os 11 ministros do STF. A reunião busca formalizar uma resposta institucional às questões levantadas pelo governo dos Estados Unidos, reforçando a soberania e a independência das instituições brasileiras.

