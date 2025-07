Fernando Haddad afirma que ‘Brasil tem adotado postura correta’ em relação ao tarifaço

Ministro explica que atitude do país tem sido a de argumentar e levar em consideração os impactos que medidas unilaterais podem causar, inclusive no Mercosul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil tem adotado a postura correta diante do que chamou de “tarifaço”, reforçando que o país não abandonará as negociações. Em declaração, Haddad destacou a importância de apresentar os pontos de vista do Brasil de forma “sóbria, serena e madura” ao governo dos Estados Unidos, buscando sempre a cooperação.

Segundo o ministro, a atitude do Brasil tem sido a de argumentar e levar em consideração os impactos que medidas unilaterais podem causar, inclusive no Mercosul. Ele mencionou que tais ações podem gerar “efeitos colaterais indesejáveis” e desequilíbrios internos no bloco econômico. “Nós nunca saímos da mesa e não é agora que vamos sair”, concluiu Haddad.

