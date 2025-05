Lula será o primeiro brasileiro homenageado na Academia Francesa desde Dom Pedro II

Na ocasião, o presidente da República será acolhido como um membro da academia, equivalente à ABL, e poderá discutir uma palavra com possibilidade de ser incorporada ao Dicionário da instituição

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A cerimônia tem previsão de ocorrer no início de junho durante a visita oficial do presidente da República à França



Lula fará história ao se tornar o primeiro brasileiro desde Dom Pedro II a ser homenageado na Academia Francesa, em Paris. A cerimônia tem previsão de ocorrer no início de junho durante a visita oficial do presidente da República à França. Desde a criação da academia pelo Cardeal Richelieu em 1635, apenas 19 líderes mundiais foram reconhecidos em sessões oficiais. Lula será o segundo brasileiro a receber tal distinção, após o imperador em 1872.

Na ocasião, o presidente será acolhido como um membro da academia, instituição equivalente à Academia Brasileira de Letras (ABL), e terá a oportunidade de discutir uma palavra que ainda não foi escolhida. Caso essa palavra seja nova, ela poderá ser incorporada ao Dicionário da Academia Francesa, enriquecendo o vocabulário da instituição com a contribuição de Lula.

A chegada de Lula a Paris está prevista para os dias 3 ou 4 de junho. No dia seguinte, ele deverá participar de uma cerimônia oficial ao lado do presidente Emmanuel Macron, que incluirá a execução dos hinos nacional do Brasil e da França. Este evento marca um momento significativo nas relações entre os dois países.

Em seguida, o presidente deverá deixar Paris acompanhado de Emmanuel Macron. Está sendo avaliada a possibilidade de uma visita à base naval de Toulon e uma pernoite no Forte de Bregançon. No sábado, dia 7, ele seguirá para Nice, onde será realizada a Conferência das Nações Unidas para os Oceanos (UNOC). Para o governo francês, a visita está fortemente vinculada às pautas ambientais, especialmente considerando que o Brasil sediará a COP 30 este ano, em Belém. Macron, inclusive, deve visitar o país pelo segundo ano consecutivo para participar do evento.

Em seguida, a agenda poderá incluir uma visita a Mônaco, país vizinho, para participar de um fórum sobre economia e finanças azuis, além de uma conferência dedicada ao financiamento de iniciativas de proteção ambiental. À noite, o presidente deve retornar a Nice para o jantar oficial da UNOC, cuja conferência ocorrerá no dia seguinte. A previsão é que ele retorne ao Brasil no dia 9, após o encerramento do evento. As datas poderão sofrer alterações.

