Flávio Bolsonaro diz que ‘Lula não será presidente a partir de 2027’

Em entrevista à Jovem Pan, senador comentou sobre as operações contra seu pai, Jair Bolsonaro, e abordou o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Edilson Rodrigues/Agência Senado lávio Bolsonaro ainda chamou Lula de irresponsável e afirmou que ele parece um 'bêbado'



Durante conversa exclusiva com a Jovem Pan, o senador Flávio Bolsonaro não poupou críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), com foco especial no ministro Alexandre de Moraes. Flávio acusou o ministro de abuso de poder e de conduzir processos com sentenças que, segundo ele, já estariam pré-determinadas. Ele destacou que tais ações do STF têm prejudicado a democracia no Brasil, além de criticar o Senado Federal por não cumprir seu papel de equilíbrio entre os poderes.

“Tudo que temos feito é para buscar normalidade no nosso país. Infelizmente, a gente não tem instituições funcionando como deveriam, em especial o Senado Federal, que tem a responsabilidade constitucional de fazer esse equilíbrio entre os poderes… tudo que estamos fazendo é resgatar nossa democracia que foi sequestrada por Alexandre de Moraes nos últimos tempos.”

Além das críticas ao STF, Flávio Bolsonaro comentou sobre as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Ele atribuiu parte da responsabilidade ao governo de Lula e defendeu o nome de sua família, que tem sido relacionada ao “tarifaço”. “Não fui, não foi o Eduardo Bolsonaro, não foi ninguém da direita que colocou o Elon Musk como investigado no inquérito de fake news e que começou a tomar medidas aqui no Brasil com relação às pessoas que estavam fora. Quem infringiu a lesgilação americana foi o Alexandre de Moraes. Ele deu a razão para que os Estados Unidos viessem… quem provocou isso tudo não foi a gente, quem está levando o Brasil para essa situação é o Alexandre de Moraes”.

Flávio Bolsonaro ainda chamou Lula de irresponsável e afirmou que ele parece um “bêbado”: “Parece que ele está feliz com o que está acontecendo. Então, não dá para colocar no nosso colo essa tarifa.”

A entrevista também trouxe à tona as eleições de 2026, com Flávio Bolsonaro expressando confiança de que Jair Bolsonaro poderá concorrer, apesar das inelegibilidades atuais. “Nós seremos a maioria, uma maioria ainda maior que a que temos hoje.” Para ele, “Lula não será presidente a partir de 2027”.