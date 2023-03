Lula vai conversar com Lira em busca de solução para crise das MPs antes de viagem à China

Deputados e senadores protagonizam impasse a respeito da tramitação das medidas provisórias, o que prejudica os trabalhos do Congresso e coloca em risco a agenda do governo

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Lula, durante posse de Rita Serrano que será a nova presidente da Caixa Econômica Federal, a cerimônia de posse aconteceu na cidade de Brasília, DF, nesta quinta-feira, 12



O ministro Paulo Pimenta afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir a respeito da tramitação das Medidas Provisórias. Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, 24, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social disse que mandatário deve se encontrar com o deputado antes da viagem à China, marcada para o próximo domingo. “[As MPS] são um assunto do Congresso Nacional. Naturalmente, o presidente da República, os ministros, também temos interesse e acompanhamos. Como o presidente Lula vai viajar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é importante que ele fale com Lira antes da viagem”, afirmou Pimenta, sem detalhar, no entanto quando o encontro deve acontecer. “Pode ser hoje, ser amanhã”, disse Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Como a Jovem Pan mostrou, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco protagonizam um impasse a respeito da tramitação das medidas provisórias do Congresso Nacional. Isso porque o deputado defende a manutenção do rito atual, adotado temporariamente durante o período da pandemia de Covid-19, enquanto o senador pede que a Constituição seja cumprida. Ou seja, Pacheco e outras lideranças do Senado Federal querem que o modelo constitucional volte a vigorar, com a instalação das comissões mistas de MPs, com a participação de 12 deputados e 12 senadores.

A viagem de Lula à China inicialmente estava marcada para acontecer neste sábado, 25, mas foi adiada para o domingo, 26, após o presidente ser diagnosticado com pneumonia leve. Apesar disso, Paulo Pimenta afirma que o chefe do Executivo “está se sentindo bem”. “Mais importante foi ver a disposição, a rápida recuperação. O presidente vai ficar repousando todo o dia de amanhã, fazendo medicação necessária para fazer a viagem”, disse o ministro. Segundo ele, não será preciso uma nova avaliação e viagem foi autorizada pelo médico Roberto Kalil Filho. “Ficamos felizes porque o presidente fez questão de remarcar reunião está se sentido bem, muito motivado.”