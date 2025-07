Lula veta projeto que aumenta número de deputados na Câmara

Custo anual estimado para essa ampliação seria de aproximadamente R$ 65 milhões; posição do mandatário contrasta com a ideia de aumentar o número de cadeiras na Câmara, uma vez que ele defende a redistribuição dos assentos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu vetar um projeto de lei que propunha o aumento do número de deputados federais



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu vetar um projeto de lei que propunha o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Essa proposta havia sido aprovada pelo Congresso, mas o veto foi motivado por recomendações do Ministério da Fazenda, que alertou sobre questões relacionadas à previsibilidade orçamentária e à conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O custo anual estimado para essa ampliação seria de aproximadamente R$ 65 milhões. A posição de Lula contrasta com a ideia de aumentar o número de cadeiras na Câmara, uma vez que ele defende a redistribuição dos assentos com base nas mudanças demográficas dos estados. Essa decisão de vetar o projeto pode gerar tensões com o Legislativo, especialmente com o presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, que foi um dos principais proponentes da iniciativa.

A reação de parlamentares da oposição foi de crítica, interpretando o veto como uma estratégia eleitoral. Além disso, líderes da base governista expressaram surpresa com a decisão, o que pode indicar um descompasso entre o Executivo e o Legislativo. O veto será publicado no Diário Oficial da União, e os parlamentares terão até o dia 1º de outubro para discutir e votar sobre a questão. A possibilidade de que o veto seja derrubado no Senado é considerada remota, especialmente devido à falta de apoio popular para a proposta de aumento do número de deputados. Essa situação reflete um cenário político delicado, onde a relação entre o governo e o Congresso pode ser afetada por decisões como essa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA