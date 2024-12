Lula volta ao Palácio da Alvorada nove dias após cirurgias na cabeça

Nesta quinta-feira (19), os médicos autorizaram a volta do presidente à capital, onde ele tem uma reunião ministerial agendada para esta sexta-feira (20); Lula decidiu cancelar sua participação no Natal dos Catadores

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O médico responsável, Roberto Kalil, informou que os resultados dos exames foram positivos e o estado de saúde de Lula é bom



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Brasília após uma estadia de aproximadamente nove dias em São Paulo, onde se submeteu a um tratamento para um hematoma intracraniano. Ele passou por uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês e recebeu alta no último domingo. Nesta quinta-feira (19), os médicos autorizaram sua volta à capital, onde ele ficará no Palácio da Alvorada e já tem uma reunião ministerial agendada para esta sexta-feira (20).

O médico responsável, Roberto Kalil, informou que os resultados dos exames realizados foram positivos e que o estado de saúde de Lula é considerado bom. “O resultado foi extremamente satisfatório. O exame está melhor até. O estado geral dele é bom. A parte de cognição está perfeita. Ele pode trabalhar. E a equipe médica liberou ele para ir à Brasília no dia de hoje. E nas próximas semanas ele vai fazer novos exames de controle”, informou.

O presidente planeja passar as festividades de Natal e Ano Novo em Brasília, acompanhado pela médica da presidência, Ana Helena Germoglio. Por recomendação médica, Lula decidiu cancelar sua participação no evento Natal dos Catadores. A orientação é que ele evite movimentos nos primeiros dias de recuperação após a nova cirurgia e não faça atividades físicas.

