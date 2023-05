Mais 131 envolvidos no 8 de Janeiro são julgados pelo STF a partir desta terça-feira

Sessão acontece no plenário virtual da Suprema Corte; ao todo, 1390 pessoas foram denunciadas pela PGR

Ton Molina/AFP - 08/01/2023 Manifestantes destroem a fachada de vidro do STF durante o 8 de Janeiro



O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira, 23, a sexta rodada de julgamentos para decidir se torna réus os acusados pelos atos de 8 de Janeiro. Desta vez, serão julgados 131 pessoas que participaram das manifestações, denunciadas pelos seguintes crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte, com o voto do ministro Alexandre de Moraes favorável em tornar réus os acusados. Os magistrados terão até a próxima segunda-feira, 29, para depositar seus votos virtualmente.

Ao todo, a Procuradoria Geral da República (PGR) já denunciou 1.390 manifestantes envolvidos no 8 de Janeiro. Até agora, 1.044 viraram réus, incluindo as 250 pessoas julgadas pela Suprema Corte nesta segunda-feira, 22, durante o quinto bloco de julgamentos. Neste caso, apenas os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça não acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes. Com isso, foram 8 votos a favor e 2 contra o recebimento da denúncia.