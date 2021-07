Mandetta diz que Lula e Bolsonaro querem convencer de que não há 3ª via: ‘Estão com medo’

Ex-ministro criticou declarações do presidente e do petista, que disseram não acreditar em uma alternativa para as eleições

José Dias/PR Luiz Henrique Mandetta foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro



O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), possível candidato à Presidência em 2022, disse que Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) tentam convencer de que não existe uma terceira via para as eleições. “Bolsonaro e Lula querem te convencer de que não existe terceira via. Eles precisam um do outro e estão com medo. Um terço dos brasileiros rejeita esse pesadelo e tem esperança em um futuro de respeito, diálogo, união e seriedade no combate à corrupção #NemLulaNemBolsonaro”, escreveu Mandetta nesta quarta-feira, 21, em sua conta do Twitter. A declaração ocorreu após Bolsonaro e Lula se posicionarem contra uma terceira alternativa para a corrida presidencial. “Tem uma passagem bíblica que diz, seja quente ou seja frio, não seja morno. Então, terceira via, o povo não engole isso aí”, disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia nesta terça. “Não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado”, completou. Já Lula afirmou, por meio das redes sociais, que a terceira via é uma invenção dos partidos que não tem candidato. “Falam em polarização… O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa de desculpa a tal da 3a via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem sua força”, disse.