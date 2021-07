Macron concede mais alta distinção da França a Randolfe Rodrigues

Governo francês vai conceder a honraria pela atuação do senador na pandemia, pela defesa do meio ambiente e do Acordo de Paris

Marcos Oliveira/Agência Senado Randolfe Rodrigues será homenageado pelo governo francês



O presidente da França, Emmanuel Macron, vai condecorar o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid-19, com a comenda Légion d’honneur, mais alta distinção francesa. O parlamentar informou nas redes sociais que recebeu a notícia nesta terça-feira, 20, por meio do embaixador francês no Brasil Gilles Pecassou. O governo francês vai conceder a homenagem pela atuação de Randolfe na pandemia, pela defesa do meio ambiente e do Acordo de Paris. Foi com muita felicidade que recebi do Embaixador da França no Brasil, Gilles Pecassou,a notícia de que nosso mandato será condecorado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, com a medalha Légion d’honneur, honraria criada pelo imperador Napoleão Bonaparte em 1802″, escreveu o senador em sua conta do Twitter. “Agradecemos o reconhecimento aos nossos esforços e trabalho, sempre pautados pela defesa dos interesses populares, a ética na política e o desenvolvimento sustentável com distribuição de riqueza para todos. Como nosso trabalho e empenho, essa honraria é do POVO!”, completou.