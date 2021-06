Manifestação contra o governo Bolsonaro fecha a Avenida Paulista em São Paulo

Para garantir a segurança dos cidadãos, foram mobilizados policiais do batalhão territorial e de unidades especializadas com cerca de 120 viaturas, duas aeronaves e seis drones

Imagem: Reprodução/Twitter @ErikakHilton A passeata segue para a Rua da Consolação e termina na Praça Roosevelt



Manifestações contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcam a tarde deste sábado, 19, em todo o Brasil. Com início previsto às 16 horas, a capital paulista deve registrar o maior protesto do país, como apontam os organizadores. O trajeto dos manifestantes inicia na Avenida Paulista, na altura do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). No local, já existe a concentração dos manifestantes. A maioria usa máscara, há pontos de distribuição destas máscaras e tentam manter distanciamento social para evitar a transmissão da Covid-19. Apesar dos esforços, há pontos de aglomeração. A avenida se encontra bloqueada nos dois sentidos. A passeata segue para a Rua da Consolação e termina na Praça Roosevelt.

Concentrados na Praça do Ciclista, na Consolação, ciclistas devem protestar partindo em pedalada pela cidade antes de se juntar aos manifestantes na Paulista. Entre as reivindicações do grupo estão o impeachment de Bolsonaro, mais vacinas e auxílio emergencial no valor de R$ 600. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para garantir a segurança dos manifestantes, foram mobilizados 400 policiais do batalhão territorial e de unidades especializadas, com cerca de 120 viaturas, duas aeronaves e seis drones para o ato.

Confira imagens: