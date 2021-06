Agências bancárias são depredadas durante protesto em São Paulo

Protestos foram registrados em diversas cidades e capitais em todo o país e, além de pedirem o impeachment de Bolsonaro, reivindicavam mais vacinas contra a Covid-19

Imagem: RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619781 - 19/06/2021 - 17:51 Protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em São Paulo neste sábado, 19



Duas agências bancárias que ficam localizadas na Rua da Consolação, no centro da cidade de São Paulo, foram depredadas neste sábado, 19, durante a passagem de um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo no começo da noite. As agências pertencem aos bancos Santander (nº 2.104) e Itaú (nº 2.265). Na capital paulista, os atos foram realizados na Avenida Paulista, que foi tomada por manifestantes e foi bloqueada nos dois sentidos. Segundo a Polícia Militar, a via já foi liberada após a passagem do ato. Protestos foram registrados em diversas cidades e capitais em todo o país e, além de pedirem o impeachment de Bolsonaro, reivindicavam mais vacinas contra a Covid-19 e a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600.