Manifestação na Paulista contará com discursos de Tarcísio, Silas Malafaia e Nikolas Ferreira; saiba quem vai falar

Também estão previstas falas de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, e do senador Rogério Marinho; evento está previsto para começar às 15h

Manifestantes se reúnem na Paulista em ato pró-Bolsonaro



A manifestação na Avenida Paulista para o ato em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deste domingo (7) contará com discursos de várias autoridades símbolos da direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são esperados para falarem. Também são aguardados o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o pastor Silas Malafaia, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o senador Rogério Marinho (PL-RN). Há a expectativa de o prefeito de SP, Ricardo Nunes, também se pronunciar, mas ainda não há confirmação.

O evento está previsto para começar às 15h, mas já é possível ver faixas pedindo que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque o projeto em votação e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dê andamento ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Partido Novo levou à Paulista um boneco inflável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com roupa de presidiário e, ao lado, um ovo inflável em que está escrita de vermelho a frase “Perdeu, mané”.

Com o lema “Reaja Brasil: o medo acabou”, o ato deste domingo na Avenida Paulista ocorre em meio ao julgamento de Bolsonaro e dos demais réus do núcleo crucial por tentativa de golpe. A previsão é que o STF encerre a análise do caso na sexta-feira (12). Pela segunda vez consecutiva, Bolsonaro não estará presente pois cumpre prisão domiciliar após ter desrespeitado medidas cautelares determinadas pelo STF.

