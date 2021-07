Manifestação pró-armas reúne apoiadores de Bolsonaro em Brasília; veja imagens

Protesto ocorreu no Dia Mundial pelo Desarmamento; manifestantes pediram a legalização do porte e a posse de armas de fogo para civis

Foto: ELIO RIZZO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Alguns políticos compareceram ao protesto, como os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL) e Carla Zambelli (PSL)



Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveram nesta sexta-feira, 9, uma manifestação pró-armas em Brasília. Em frente à Catedral Metropolitana, os manifestantes se concentraram e seguiram em marcha pelo canteiro central da Esplanada dos Ministérios. Convocado no Dia Mundial pelo Desarmamento, o ato defendeu pautas como a legalização do porte e a posse de armas de fogo para civis. Alguns políticos compareceram ao protesto, como os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL) e Carla Zambelli (PSL). Além deles, o assessor especial de Bolsonaro, Tenente Mosart Aragão, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) e o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, também estiveram no ato.

Confira imagens da manifestação:

Brasília agora, grande movimento pró armas e apoio ao Presidente! pic.twitter.com/wVGevMxBJ3 — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) July 9, 2021

– Brasília, 09/07. pic.twitter.com/FiK8eHleKd — André Fernandes (@andrefernm) July 9, 2021

Não é sobre armas, é sobre liberdade! Dia histórico pra história do Brasil. pic.twitter.com/62Zsl9XnXh — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) July 9, 2021