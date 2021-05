Manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro acontecem pelo Brasil

Entre as principais pautas dos manifestantes estão o fim do isolamento social decretado por alguns governadores e a adoção do voto impresso auditável

Manifestações a favor do governo Jair Bolsonaro acontecem neste sábado, 15, em vários pontos do Brasil. Em Brasília, o ato começou na Esplanada dos Ministérios por volta das 9 horas. Os grupos em prol do agronegócio e os da comunidade evangélica devem se juntar para demonstrar que estão ao lado do presidente. O evento deve se estender por toda a parte da tarde deste sábado, e Bolsonaro já afirmou em seu perfil nas redes sociais que vai comparecer aos protestos e falar com seus apoiadores na Esplanada. No momento, o presidente almoça com produtores e empresários do agronegócio. Os manifestantes, como de costume, vestem camisetas verde e amarela, portam bandeiras do Brasil e levam cartazes pedindo intervenção militar.

Entre as principais pautas estão o pedido pelo fim do isolamento social decretado por alguns governadores em decorrência da pandemia da Covid-19 e também a adoção do voto impresso auditável, um projeto encabeçado pela deputada federal Bia Kicis que garantiria a legitimidade das eleições, sem a possibilidade de fraudes. Os grupos também protestam contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, os atos em Copacabana levam o nome de “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”, assim como em outras cidades. Em São Paulo, manifestantes se encontram na Avenida Paulista.