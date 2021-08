Apoiadores de Bolsonaro se reúnem a favor do voto impresso; confira

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, e o Supremo Tribunal Federal são os principais alvos dos manifestantes; ex-ministro das Relações Internacionais Ernesto Araújo está presente

Reprodução/Twitter/divanetefuchila Ato está acontecendo simultaneamente em outros lugares do Brasil, como Belém, Uberlândia e Rio de Janeiro



Os apoiadores do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) estão se reunindo em Brasília na manhã deste domingo, 1º, para protestar a favor do voto impresso auditável nas eleições de 2022. O ato na capital estava marcado para começar às 10h, mas os organizadores esperaram a chegada de mais pessoas para iniciar a passeata, que começou por volta das 11h. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e o Supremo Tribunal Federal (STF) são os principais alvos dos manifestantes, que estão se organizando para sair da Biblioteca Nacional e caminhar até o Congresso Nacional. O ex-ministro das Relações Internacionais Ernesto Araújo e a deputada Bia Kicis, autora da PEC do voto impresso, estão presentes na passeata. O ato está acontecendo simultaneamente em outros lugares do Brasil, como Belém, Uberlândia e Rio de Janeiro.