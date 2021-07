Manifestantes vão às ruas contra Bolsonaro em 13 capitais

Protestos pedem o impeachment do presidente e defendem a vacinação contra a Covid-19

Reprodução/Twitter/@ThiagoSussekind Manifestantes protestam contra o governo no centro do Rio



Pelo menos 13 capitais tiveram protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro neste sábado, 24. Os manifestantes pedem o impeachment do mandatário e defendem a vacinação contra a Covid-19. Até o início desta tarde, foram registrados protestos no Rio de Janeiro, Recife, Maceió, Salvador, João Pessoa, Palmas, Belém, Teresina, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Boa Vista e São Luís, além de outras cidades no interior de diversos Estados. Fotos publicadas nas redes sociais também mostram alguns manifestantes com faixas e cartazes contra o governo no exterior, em Salamanca, na Espanha, Berlim, na Alemanha, em Tóquio, no Japão, e em Viena, na Áustria. Em São Paulo, o ato está marcado para às 16h no vão do MASP, na Avenida Paulista. Até o momento, os protestos ocorrem de forma pacífica.

Esse é o #24JForaBolsonaro do Rio de Janeiro, vista dos dois lados do carro de som. E ainda está crescendo, estamos apenas no início! Uma frente ampla pela vida e em nome da democracia. Seguimos! pic.twitter.com/8tuxcaljlS — Thiago Süssekind (@ThiagoSussekind) July 24, 2021

Já é #24JForaBolsonaro pelo mundo todo! Fotos em Salamanca (Espanha) Berlim (Alemanha) e em Tóquio, onde estão acontecendo as Olimpíadas! pic.twitter.com/PnfIDN1n8N — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 24, 2021

Viena já está na luta em ritmo de maracatu. #24JForaBolsonaro pic.twitter.com/ely40JMXZO — Manuela (@ManuelaDavila) July 24, 2021

Rio de Janeiro gigante!

Daqui a pouco é em São Paulo!#24JForaBolsonaro pic.twitter.com/5Wub090oBn — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 24, 2021

#24JForaBolsonaro | Belém/PA

O MAB se soma aos diversos militantes, ativistas, movimentos sociais e entidades que passam pela Avenida Nazaré,umas das principais ruas de Belém,rumo ao Mercado de São Brás em protesto contra Bolsonaro 📢 #24JForaBolsonaro pic.twitter.com/XSH5VH8Qlz — MAB (@MAB_Brasil) July 24, 2021