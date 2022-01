Mantega descarta possibilidade de voltar a ser ministro caso Lula seja eleito presidente

Ex-titular da economia também admite ter cometido erros enquanto esteve no cargo, nos governos Lula e Dilma

Antonio Cruz/Agência Brasil Guido Mantega deixou cargo no início do segundo governo Dilma, quando crise econômica já se avizinhava



O ex-ministro da economia Guido Mantega descartou a possibilidade de voltar a comandar a pasta e admitiu ter cometido erros enquanto estava no cargo, entre 2006 e 2014, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, do PT. Mantega já havia sido ministro do planejamento no primeiro mandato de Lula. O ex-ministro disse que sua contribuição ao país já foi dada e descartou voltar ao cargo caso Lula vença as eleições de 2022. “Não pretendo voltar. A economia tem ciclos; você fica com a parte boa, mas se a economia não funciona, a culpa é do ministro. Fiquei no governo por 12 anos seguidos. Já dei a minha parte”, afirmou, em entrevista à Bloomberg.

Mantega ainda afirmou que o programa econômico de Lula em um novo mandato não seria exclusivamente voltado ao PT, devido à necessidade de garantir a governabilidade. “Lula terá muitas alianças políticas, você não pode governar sozinho. Depois que o grupo de partidos estiver confirmado, você vai começar a discutir um programa que tem que ser aceito por todos, não pode ser um programa imposto pelo PT”, disse o ex-ministro. Ele também admitiu ter errado na intervenção do governo no setor elétrico em 2012, para baixar a conta de luz da população. “Isso [corte na conta de luz] não funcionou. As ações da Eletrobras caíram, e você tinha muitos investidores na Eletrobras. Na verdade, acho que cometemos um erro lá”, afirmou. Posteriormente, a conta disparou para cobrir as perdas.