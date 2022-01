Bolsonaro diz que deve visitar SP na quarta-feira por causa das chuvas

Presidente disse que vai ao Estado acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma; chuvas deixaram pelo menos 21 mortos

Foto: Marcos Corrêa/PR Presidente Jair Bolsonaro visitará São Paulo



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que deve visitar São Paulo na próxima quarta-feira, 2, por causa das chuvas que atingiram o Estado neste final de semana. Em evento do governo realizado em Itaboraí, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 31, o chefe do Executivo federal disse que irá acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma.“Ele deve estar comigo em São Paulo na quarta-feira, dado o problema da chuva e como esteve comigo na Bahia dia 12 de dezembro.” As chuvas causaram alagamentos, deslizamentos e deixaram pelo menos 21 mortos em São Paulo, segundo a Defesa Civil. Oito crianças estão entre as vítimas. Além disso, cerca de 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que, se for acionado, o governo federal pode enviar recursos aos municípios afetados. O governador João Doria (PSDB) liberou R$ 15 milhões para dez cidades neste domingo.