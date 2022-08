Manuela D’Ávila denuncia ameaças de morte contra ela e sua filha

Ex-deputada federal mostrou mensagens onde é atacada: ‘Ser uma mulher pública é conviver com ameaça’

Omar de Oliveira/Estadão Conteúdo Ex-deputada fala em ataques permanentes e diz que as ameaças representam apenas mais um episódio



A ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1º, para denunciar ameaças que sofreu que sofreu na internet. Em publicação no Instagram, a ex-parlamentar, que foi candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad (PT), em 2018, mostra mensagens onde é atacada e recebe ameaças contra sua vida, sua filha e sua mãe: “Vou te estuprar”, diz uma das mensagens, que também fala em matar a mãe de Manuela, esquertejar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Sua quenga, vagabunda, sua vadia”, completa os ataques. “Ser uma mulher pública é conviver com ameaça de estupro como correção pela coragem, com a ameaça de morte como silenciador”, escreveu a ex-deputada, que fala em ataques permanentes e diz que as ameaças representam apenas mais um episódio sofrido. “Essa é mais uma das ameaças que eu, minha filha e também minha mãe sofremos”.