Marco Aurélio adia aposentadoria do STF para 12 de julho

Por ser o decano da Corte e estar se aproximando de completar 75 anos, ministro tem de ser aposentar de maneira compulsória do cargo

Carlos Moura/SCO/STF Atualmente, Marco Aurélio é o ministro mais velho da Corte



O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu adiar sua aposentadoria da Corte para o dia 12 de julho. A decisão foi anunciada em um ofício enviado à presidência do STF. No documento, Marco Aurélio diz que decidiu adiar em uma semana sua aposentadoria, que estava prevista para o dia 5 de julho, para se dedicar às suas funções e diminuir o número de processos acumulados em seu gabinete. “Assim, em vez de antecipar, em poucos dias, a aposentadoria, aguardarei, em mais uma demonstração de apego ao ofício de servir, como julgador, aos semelhantes, a data-limite de permanência no cargo, a ocorrer em 12 de julho próximo, ao completar 75 anos de idade”, diz o ofício. Por ser o decano – ministro mais velho – da Corte e estar se aproximando de completar 75 anos, Marco Aurélio tem de ser aposentar de maneira compulsória do cargo. Seu substituto na Corte será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).